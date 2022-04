Halo Infinite: tre modalità svelate per la Stagione 2, compresa Last Spartan Standing

343 Industries ha annunciato che all'intero della stagione 2 di Halo Infinite, nota come "Lone Wolves", saranno disponibili tre modalità di gioco, ovvero King of the Hill, Last Spartan Standing e Land Grab.

King of the Hill, modalità nota ai fan in quanto apparsa sin dal primo Halo nel 2001, ritorna all'interno di Halo Infinite con una particolarità: ogni volta che un'area è conquistata dai giocatori, una nuova "collina" apparirà all'interno del match. Ogni volta che un team conquista un'area, ottiene un punto e chi ha più punti allo scadere del tempo ottiene ovviamente la vittoria.

Halo Infinite

Last Spartan Standing, invece, è concettualmente più semplice. 343 Industries ha spiegato che si tratta di una modalità nella quale si deve solo sopravvivere. Si tratta di una modalità a 12 giocatori, tutti contro tutti, all'interno di una mappa Big Team Battle con un numero limitato di risorse e solo cinque rinascite. Appena le si finisce, è game over. Quando un solo giocatore rimane in campo, la partita è finita. In questa modalità è attiva la meccanica Escalation Slayer: ogni volta che si uccide un giocatore, si ottiene un'arma migliore.

Infine, Land Grab è una sorta di nuova versione di Territories di Halo 2 e Halo 3. I giocatori, in gruppo, cercando di catturare varie zone che appaiono nella mappa e il primo team che ne ottiene 11 vince.

Infine, secondo Jez Corden, la modalità "battle royale" arriverà quest'anno in Halo Infinite.