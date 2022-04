Marvel’s Wolverine: le sessioni di mocap inizieranno a breve, suggerisce Insomniac Games

La data di uscita di Marvel's Wolverine è ancora lontana, ma a quanto pare lo sviluppo sta facendo progressi con costanza, tanto che Mike Yosh di Insomniac Games ha suggerito che le sessioni di mocap della nuova esclusiva PS5 inizieranno a breve.

Il lead animator del gioco con protagonista Logan ha infatti pubblicato su Twitter una foto che immortala l'interno di uno studio per le sessioni di motion capture con allegata la frase "così tranquillo e silenzioso.. non sarà così a lungo", suggerendo dunque che a breve dovrebbero iniziare le riprese.

Come probabilmente già saprete, Marvel's Wolverine è stato svelato al PlayStation Showcase dello scorso settembre con un trailer. Non è stato ancora annunciato un periodo di uscita, neppure indicativo, ma probabilmente il gioco non arriverà prima del 2024, dato che Insomniac Games ha in programma di pubblicare Marvel's Spider-Man 2 il prossimo anno.

Al momento i dettagli su Marvel's Wolverine sono pochi e condivisi con il contagocce, ma sappiamo che avrà dei toni maturi e che il sistema di combattimento sarà gore.