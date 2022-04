Fortnite: i Wu-Tang Clan invadono il gioco Epic Games con skin e oggetti a tema

Fortnite accoglie i Wu-Tang Clan in quella che potrebbe essere una delle collaborazioni più particolari del gioco Epic Games, che in verità conta già cross-over con praticamente qualsiasi cosa appartenga alla cultura popolare e non.

A partire dal 23 aprile 2022, in Fortnite cominceranno ad arrivare elementi a tema con il celebre gruppo hip hop, tra skin, schienali, piccozze e vari altri oggetti che richiamano, in qualche modo, i Wu-Tang Clan, che ormai sono anche una sorta di brand oltre che una semplice band.

A conferma di questo, alcuni oggetti che verranno proposti nel gioco potranno essere acquistati anche in versione reale attraverso lo store ufficiale di Wu Wear, con abbigliamento e accessori che riproporranno dal vero la collaborazione tra Fortnite e Wu-Tang Clan.

Fortnite x Wu-Tang Clan, illustrazione ufficiale

Gli abiti in questione, nel gioco, sono il Throwback BG Outfit, con il Wu Wear Worldwide Back Bling, e il B.R.I.T.E. Outfit, con il Wi-Tang Represent Back Bling.

Entrambi gli elementi reagiscono alla musica, pulsando a ritmo con il beat della traccia musicale in corso. Tra gli oggetti arriverà anche il Neck Protector Pickaxe e il Triumphant Tagger Pickaxe. Tra gli emote arriveranno Shimmy Surfer Glider, Wu Wrap e "Wu-Tang is Forever". Gli outfit possono essere acquistati in due bundle differenti o insieme.

Proprio ieri è stato annunciato l'arrivo di Moon Knight nel battle royale di Epic Games, oltre alla collaborazione con il Coachella.