Klonoa Phantasy Reverie Series: annunciate le versioni PlayStation, Xbox e PC della remaster

Bandai Namco ha annunciato che Klonoa Phantasy Reverie Series, la raccolta che include le versioni rimasterizzate dei primi due giochi della serie, arriverà anche su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC via Steam. La data di uscita è fissata all'8 luglio 2022, ovvero lo stesso giorno in cui arriverà anche la versione Nintendo Switch precedentemente annunciata.

La software house giapponese, inoltre, ha confermato che Klonoa Phantasy Reverie Series verrà pubblicato in Europa sia in versione digitale che retail. Se vi siete persi l'annuncio della versione Switch, si tratta di una raccolta che comprende le versioni rielaborate di Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil che vanteranno migliorie grafiche, una modalità cooperativa a due giocatori e impostazioni della difficoltà modificabili.

In concomitanza con l'annuncio delle nuove versioni, Bandai Namco ha pubblicato una serie di nuove immagini di Klonoa Phantasy Reverie Series, che potrete ammirare nella galleria sottostante.

Che ne pensate, approfitterete di questa raccolta per scoprire o riscoprire i primi due giochi della serie Klonoa?