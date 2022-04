Nintendo Switch Online: aggiunti altri tre giochi Sega Mega Drive per gli abbonati

Gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo da ora possono giocare ad altri 3 giochi classici per Sega Mega Drive. Nello specifico durante la notte è stata annunciata la disponibilità Sonic the Hedgehog Spinball, Shining Force 2 e Space Harrier 2. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Per chi non lo sapesse, Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo è un nuovo tier introdotto lo scorso anno. Al costo annuale di 39,99 euro, questo abbonamento include tutti i vantaggi della versione standard (dal costo di 19,99 euro annui) e in più offre l'accesso a un catalogo di giochi Sega Mega Drive e Nintendo 64 in continua crescita, nonché di scaricare gratuitamente contenuti aggiuntivi normalmente a pagamento, come Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise e il Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe.

Le aggiunte di aprile al catalogo Sega Mega Drive sono indubbiamente interessanti. Shining Force 2 è il secondo capitolo della longeva serie GDR tattica in salsa fantasy pubblicato da Sega nel 1993 e che presenta una trama completamente slegata dal precedente capitolo.

Sonic the Hedgehog Spinball è, come suggerisce il nome, un videogioco di tipo flipper. Nei panni di Sonic dovremo impedire al Dr. Robotnik di ridurre in schiavitù la popolazione tramite un gigantesco meccanismo a forma di flipper. Il gioco presenta vari stage ispirati alle location della serie rielaborate in chiave pinball.

Infine Space Harrier 2 è un grande classico del genere degli shoot'em-up pubblicato nel 1988 in cui giocatori devono volare a tutta velocità attraverso i livelli, schivando ogni genere di pericolo e sparando a tutto ciò che si muove.

Che ne pensate, siete interessati alle nuove aggiunte del catalogo Sega Mega Drive di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo?