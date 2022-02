Klonoa Phantasy Reverie Series annunciato su Nintendo Switch con trailer e data d'uscita

Klonoa Phantasy Reverie Series è stato infine annunciato per Nintendo Switch con un trailer di presentazione e una data d'uscita, confermando dunque i rumor che volevano la serie di ritorno sulle scene, con una sorta di raccolta per la console Nintendo.

Klonoa Phantasy Reverie Series è una raccolta che comprende le versioni rielaborate degli originali Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil per Nintendo Switch. Si tratta dunque di riedizioni dei due platform di Namco usciti in epoca 32-bit e successivamente, rimasti nel cuore di molti appassionati che stavano aspettando il ritorno della serie sulle piattaforme moderne.

Il gameplay è rimasto invariato, ovvero platform con struttura 2,5D, ma con vari adattamenti tecnici per farli figurare al meglio su Nintendo Switch in epoca moderna.

Corri, salta e fluttua mentre spari Pallottole Eolo per afferrare e lanciare i nemici in onirici livelli a scorrimento orizzontale, sfruttando a tuo vantaggio l'ambiente che ti circonda.

Klonoa Phantasy Reverie Series ha la data d'uscita fissata l'8 luglio 2022 su Nintendo Switch, vediamo qui sopra un trailer di presentazione per la nuova raccolta.