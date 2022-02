Xenoblade Chronicles 3 annunciato con un trailer, ecco il periodo di uscita

Il Direct di febbraio 2022 si è concluso con il botto, con l'annuncio di Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch, di cui è stato presentato il primo trailer ufficiale e annunciato il periodo di uscita.

Il nuovo JRPG di Monolith Soft sarà disponibile in esclusiva per Switch durante il corso del mese di settembre 2022, confermando così le voci di corridoio che volevano i lavori sul gioco ormai nelle fasi conclusive.

Il primo trailer di Xenoblade Chronicles 3 presenta alcuni dei personaggi che impareremo a conoscere in questa nuova avventura e ci permette di avere un assaggio anche del mondo di gioco, come da tradizione caratterizzato da vaste aree da esplorare e nemici di tutte le taglie da affrontare.

Come apprendiamo dal comunicato ufficiale, in questo nuovo capitolo dell'acclamata serie di RPG di Monolith Soft, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un'avventura incentrata sul tema della vita. Inoltre il gioco sarà collegato a Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2.

Come accennato in apertura Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a settembre.