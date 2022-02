Nintendo Switch Sports annunciato con data d'uscita e dettagli sul test online

In occasione del Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 è stato annunciato Nintendo Switch Sports, con tanto di data d'uscita ufficiale: il 29 aprile 2022. Comunicate inoltre le date dell'Online Play Test: il 19 e il 20 febbraio 2022, ossia tra pochissimi giorni. Vediamo il filmato di presentazione:

Nintendo Switch Sports è un titolo che segue l'amatissimo Wii Sports, di cui ripropone tre discipline: Tennis, Bowling e Chanbara, aggiungendone tre completamente nuove: il Calcio, che prevede anche una modalità rigori in cui bisogna usare una fascetta legata a una gamba per giocare, mettendoci dentro un Joy-Con; il Badminton e la pallavolo.

Come l'originale, Nintendo Switch Sports userà i sensori di movimento per i controlli, ma a differenza di quello, oltre a essere giocabile in multiplayer locale, lo sarà anche online. Del resto lo avrete capito dall'annuncio delle giornate di test.

Che dire? Probabilmente Nintendo venderà vagonate di copie di questo titolo, che sembra essere adatto davvero a tutti. Speriamo che sia divertente almeno quanto il precedente episodio, che molti ricordano come una delle cose migliori viste su Nintendo Wii (veniva dato in bundle con la console).