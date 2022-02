SD Gundam Battle Alliance: trailer gameplay presenta il periodo di uscita dal Nintendo Direct

Nintendo ha mostrato, durante il proprio Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, SD Gundam Battle Alliance, in arrivo su Switch nel 2022. Ecco il trailer gameplay.

"Strani incidenti si stanno verificando in tutto l'universo di GUNDAM, chiamati "Anomalie"." Questo recita il trailer di SD Gundam Battle Alliance: il nostro compito sarà capire la causa e ripristinare la giusta trama temporale. Avremo tre Mobile Suits da portare in battaglia. Ogni Suit sarà potenziabile con nuove parti. Non mancherà inoltre il multigiocatore cooperativo.

