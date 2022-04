Diablo Immortal: requisiti di sistema per PC, iOS e Android

Diablo Immortal debutterà ufficialmente su dispositivi iOS, Android e su PC in versione Open Beta il prossimo mese. Di seguito trovate i requisiti di sistema per tutte e tre le piattaforme condivisi da Blizzard.

Requisiti di sistema per PC di Diablo Immortal (risoluzione minima 1080p)

Minimi

Sistema operativo : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit) Processore : Intel Core i3 o AMD FX-8100

: Intel Core i3 o AMD FX-8100 Scheda video : Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 o Intel HD Graphics 530

: Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 o Intel HD Graphics 530 Memoria: 4GB RAM

Raccomandati

Sistema operativo : Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

: Windows 10 / Windows 11 (64-bit) Processore : Intel Core i5 o AMD Ryzen 5

: Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 770 o AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 770 o AMD Radeon RX 470 Memoria: 8GB RAM

Requisiti di sistema per dispositivi Android di Diablo Immortal

Sistema operativo : Android 5.0 o superiore

: Android 5.0 o superiore Processore : Snapdragon 660 / Exynos 9611 o superiore

: Snapdragon 660 / Exynos 9611 o superiore Video : Adreno 512 / Mali-G62 MP3 o superiore

: Adreno 512 / Mali-G62 MP3 o superiore Memoria: 2GB RAM

Requisiti di sistema per dispositivi iOS di Diablo Immortal

Hardware : iPhone 6s o superiore

: iPhone 6s o superiore Sistema operativo: iOS 11 o superiore

Diablo Immortal

Giusto ieri Blizzard ha annunciato la data di uscita di Diablo Immortal e ha svelato l'arrivo della versione PC, con tanto di cross-save e cross-progression con le altre piattaforme, nonché interfaccia, menu e comandi riadattati appositamente.

Come possiamo notare, i requisiti hardware per la versione PC di Diablo Immortal sono decisamente accessibili e dunque il gioco dovrebbe girare perfettamente anche su configurazioni un po' datate. Detto questo, tenete presente che questi requisiti sono provvisori, per quanto manchi poco più di un mese al lancio, e dunque potrebbero variare nelle prossime settimane.

Vi ricordiamo che Diablo Immortal sarà disponibile a partire dal 2 giugno. Per ingannare l'attesa ecco un corposo video gameplay di quasi mezz'ora tratto dalla versione PC del titolo free-to-play di Blizzard.