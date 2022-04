Diablo Immortal: video gameplay esteso mostra la versione PC in azione

La redazione di GameInformer ha pubblicato un corposo video gameplay di quasi 28 minuti che mostra in azione la versione PC di Diablo Immortal, annunciata giusto pochi minuti fa da Activision Blizzard. Si tratta dunque di un'ottima occasione per farci un'idea di come se la cava il gioco con mouse e tastiera.

Nel caso non lo sapeste, oggi Blizzard ha svelato la data di uscita di Diablo Immortal e annunciato la versione PC. Quest'ultima sarà disponibile in Open Beta in concomitanza con il lancio su iOS e Android e supporterà il cross-play e cross-progression.

Nel filmato pubblicato da GameInformer possiamo vedere in azione la versione PC e farci un'idea di come è stata rielaborata l'interfaccia e i menu di gioco per adattarsi a un menu. Durante il video inoltre è possibile ascoltare un'intervista con Rod Fergusson, general manager del brand Diablo, in cui parla delle sfide affrontate dal team di sviluppo per realizzare la versione PC di Immortal.

Diablo Immortal sarà disponbile per iOS, Android e PC (open beta) dal 2 giugno. Le pre-registrazioni sono aperte sul sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo.

Rimanendo in casa Activision Blizzard, oggi la compagnia ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2022, che denotano cali netti nei ricavi e gli utili rispetto all'anno precedente.