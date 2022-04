Lo strano caso della scomparsa di Ms. Pac-Man e dell'arrivo di Pac-Mom

È emerso che dietro a questo cambiamento non c'è alcun errore, bensì una torbida storia di diritti d'autore, royalties, guerre legali e, ovviamente, denaro. Ok, forse non è poi così torbida ma è certamente curiosa e interessante, soprattutto perché va a colpire dei classici di notevole portata, a causa di una serie di avvenimenti probabilmente poco noti. Di fatto, dietro a questa variazione c'è una decisione ben precisa da parte di Bandai Namco, che ha voluto procedere con una sostituzione coatta per motivi economici e forse anche per una sorta di ripicca nei confronti di AtGames, l'eminenza grigia che in qualche modo deve aver dato così tanto fastidio al gigantesco publisher nipponico da spingerlo a modificare un'icona videoludica per non dover averci più nulla a che fare. Per capire cosa sia successo, bisogna tornare indietro di qualche anno al 2019... anzi, meglio iniziare direttamente dal 1982.

Nascita di un'eroina

Ms. Pac-Man, l'originale del 1982

Forse non tutti sanno che Ms. Pac-Man nacque da quella che può essere considerata una delle prime mod ante-litteram della storia videoludica. Nel 1982, un paio di anni dopo il lancio dell'originale, alcuni ragazzi della General Computer Corporation crearono un "modification kit" di Pac-Man per macchine arcade, chiamato Crazy Otto. Questi kit erano piuttosto comuni durante i primi anni dei cabinati: costruire da zero un nuovo gioco richiedeva un notevole sforzo produttivo in termini di software e soprattutto hardware, ma i modification kit consentivano di creare alternative o seguiti veri e propri modificando semplicemente alcuni aspetti marginali di un altro titolo, in modo tale da non dover ricostruire completamente le macchine ma cambiandone solo alcuni aspetti e lanciando in questo modo un nuovo prodotto sul mercato senza stravolgere la catena di produzione.

Scottati da una precedente causa legale avuta con Atari su una modifica di Missile Command, i ragazzi in questo caso decisero di agire con prudenza e proposero il progetto a Midway, che possedeva i diritti su Pac-Man in Nord America, la quale acquistò il progetto e incaricò gli sviluppatori di GCC di creare un vero e proprio seguito per il gioco, che modificò parzialmente il personaggio principale con un altro, caratterizzato da un fiocco rosso in testa e diventato sostanzialmente una femmina, la compagna del protagonista storico.

Ms Pac-Man: Maze Madness, del 2000, è un altro gioco che la vede protagonista

Chiamando in causa anche Masaya Nakamura di Namco, i ragazzi diedero forma a un vero e proprio nuovo gioco che venne chiamato Ms. Pac-Man, peraltro da molti considerato anche superiore all'originale, per alcune migliorie applicate al gameplay e al design dei livelli.

La situazione creatasi era chiaramente strana, forse derivata da una certa leggerezza con cui Midway trattò la licenza di Pac-Man nel suo accogliere con entusiasmo il progetto di GCC, ma è anche emblematica di un periodo alquanto romantico e pionieristico dello sviluppo videoludico. In ogni caso, una triplice paternità su Ms. Pac-Man non poteva che generare un caos legale, che infatti ha lasciato strascichi lunghi quarant'anni. L'accordo iniziale prevedeva che Midway versasse delle royalties a GCC, mantenendo però il controllo dei diritti sul personaggio e i videogiochi collegati. Quando l'accordo di licenza tra Namco e Midway si concluse nel 1984, il publisher nipponico si limitò a sostituirsi alla compagnia americana, mantenendo praticamente invariato il rapporto con GCC, che continuava a ricevere le royalties sulla comparsa di Ms. Pac-Man in videogiochi, prodotti su licenza e merchandise. Poi, nel 2019, entrò in scena AtGames.