Activision Blizzard: guadagni in grande calo nel Q1 2022, colpa di COD Vanguard e giochi Blizzard

Activision Blizzard ha pubblicato il resoconto finanziario relativo al primo trimestre del 2022, da cui apprendiamo che i ricavi e guadagni della compagnia sono nettamente inferiori rispetto lo scorso anno. Stando al report dell'azienda, la colpa è sopratutto degli scarsi risultati registrati da Call of Duty: Vanguard e dai titoli Blizzard nel 2021.

Stando al report di Activision Blizzard, nel primo trimestre del 2022 la società ha conseguito ricavi netti per 1,768 miliardi di dollari, dunque il 22% in meno rispetto ai 2,275 miliardi di dollari del 2021, e utile netto pari a 395 milioni di dollari, con un calo di ben il 36% su base annua (619 milioni di dollari nel 2021). Il grafico di seguito mette a confronto i risultati del Q1 2022 con quelli dei precedenti anni.

Mentre King ha registrato utili in crescita dell'8% su base annua, in generale i risultati sono in calo. I motivi principali sono le vendite sottotono di Call of Duty: Vanguard rispetto ai precedenti capitoli della serie, un minor coinvolgimento dei giocatori di Warzone e le tempistiche dei cicli di pubblicazione dei titoli in sviluppo presso Blizzard del brand Warcraft. L'azienda inoltre indica anche un aumento dei costi per figure professionali in ambito legale e non solo, principalmente associate alla transazione con Microsoft, che acquisirà la compagnia, salvo imprevisti, nel 2023.

Rimanendo in tema, Activision Blizzard oggi ha svelato la data di uscita di Diablo Immortal e annunciato l'arrivo di una versione PC.