PlayStation Plus: la data di uscita in Italia del nuovo abbonamento è ufficiale

Sony Interactive Entertainment ha aggiornato le informazioni dedicate alla nuova versione di PlayStation Plus, che sarà divisa in Essential, Extra e Premium. Ora, sappiamo anche qual è la data di uscita del servizio in Italia: 22 giugno 2022.

Più precisamente, Sony ha svelato che il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile nel mondo nelle seguenti date:

Asia (Giappone escluso) - 23 maggio 2022

Giappone - 1 giugno 2022

Americhe - 13 giugno 2022

Europa - 22 giugno 2022

Precisiamo però che Sony afferma che "mira" a tali date. Non si tratta quindi di una certezza assoluta. Vi è sempre la possibilità che problemi tecnici od organizzativi spingano la compagnia giapponese a rimandare la pubblicazione della nuova versione di PlayStation Plus nelle varie regioni.

PlayStation Plus

L'Europa, e quindi l'Italia, sarà l'ultima della lista, ma parliamo solo di un mese di ritardo rispetto alla prima pubblicazione. Non dovremo quindi attendere poi troppo per poter accedere al nuovo servizio.

Vi ricordiamo che PlayStation Plus sarà diviso in questo modo:

Essential - ovvero la versione attuale del PS Plus, senza modifiche

Extra - aggiunge un catalogo di 400 giochi PS4 e PS5 ai contenuti di Essential

Premium - tutti i bonus precedenti, più l'accesso a giochi PS1, PS2, PSP e PS3 (fino a 340), a versioni di prova a tempo limitato e al gioco in cloud

Per una spiegazione più completa delle novità di PlayStation Plus, potete fare riferimento alla nostra notizia dedicata.