Spider-Man: il lead designer amerebbe l'idea di realizzare un remake del gioco PS1

Oggigiorno, Spider-Man è noto soprattutto grazie ai giochi di Insomniac Games, ma ovviamente il personaggio ha una lunga storia a livello videoludico. Tra i molti giochi dedicati all'eroe, uno dei più amati è il gioco PS1 semplicemente chiamato "Spider-Man", sviluppato da NeverSoft. Ora, il lead designer - Chad Findley - ha affermato che amerebbe fare un remake di tale gioco, licenze permettendo.

Mentre parlava con GamingBible, a Findley è stato chiesto se sarebbe stato interessato all'idea di lavorare a una remaster o un remake di Spider-Man. La sua risposta è stata: "Sebbene inizialmente sarei reticente all'idea, in quanto il sistema di licenze e di approvazione sarebbe un incubo oggigiorno, lo farei assolutamente. Amo Spider-Man. È un personaggio incredibile, un nerd con storie che includono messaggi positivi, pur essendo eccitanti e divertenti. Sono cose di cui abbiamo bisogno di questi tempi".

Spider-Man per PS1

Ovviamente l'idea di un remake dello Spider-Man per PS1 è più complessa di quel che può sembrare. Non solo si dovrebbe affrontare la questione delle licenze, ma un gioco di tal tipo andrebbe in diretta competizione con gli Spider-Man di Insomniac Games, che sta lavorando su Marvel's Spider-Man 2, con anche il supporto della scrittrice del romanzo di Miles Morales.