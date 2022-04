God of War ora è giocabile anche su Xbox Series X e S, con l'arrivo su GeForce Now

L'arrivo di God of War su GeForce Now apre uno scenario davvero interessante, che fa crollare un altro muro: ora è possibile giocare al titolo di Sony Santa Monica anche su Xbox Series X e S.

Come? GeForce Now è supportato da Edge, il browser utilizzato dalla console di ultima generazione di Microsoft. Quindi basta collegarsi al servizio e lanciarlo, inserendo le proprie credenziali. Oltretutto è perfettamente compatibile con i controller Xbox, che riconosce in modo nativo. Interessante il fatto che con l'abbonamento RTX 3080 si possa giocare alla versione migliore del gioco.

Certo, il passaggio è ancora doppio, perché God of War va comunque acquistato su PC (Steam o Epic Games Store) e poi lanciato da GeForce Now dove si vuole, ma è comunque un passo deciso verso l'abbattimento del muro che divide le varie piattaforme, come auspicavamo proprio ieri.

Sostanzialmente i vari ecosistemi stanno diventando più aperti e accessibili, al di là dell'hardware proprietario, che è sempre una buona notizia per chi ama i videogiochi e non le bandiere. Del resto è inevitabile che le cose vadano così, viste le dinamiche più recenti del mercato e le scelte d'investimento dei grandi editori.