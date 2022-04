Nintendo Switch: c'erano "migliaia di Joy-Con da riparare ogni settimana" e ciò ha causato problemi

l'ex-supervisore di un centro di riparazione che lavorava in appalto per Nintendo ha svelato che negli USA vi erano migliaia di Joy-Con di Nintendo Switch da riparare ogni settimana. Questo sovraccarico di lavoro ha creato alcuni problemi.

Precisamente, l'ex-dipendente ha detto - a Kotaku - che a un certo punto "c'erano facilmente migliaia di Joy-Con in arrivo ogni settimana. Abbiamo dovuto creare un intero nuovo reparto solo per la riparazione dei Joy-Con".

Secondo quanto indicato, nel 2017-2018, i Joy-Con inviati dai giocatori venivano semplicemente sostituiti, ma dopo un anno Nintendo ha richiesto al centro di riparazione di riparare ogni singolo controller. Questo ha aumentato il carico di lavoro del centro e i dipendenti, che spesso non parlavano inglese, avevano problemi di comunicazione, turni di lavoro sempre più lunghi e si ritrovavano in un ambiente stressante e questo ha causato molti problemi con le riparazioni.

Switch OLED

Tutto il discorso fa riferimento ai noti problemi di Joy-Con Drift dei controller di Nintendo Switch che hanno anche causato una class action contro la compagnia giapponese, la quale ha poi smesso di richiedere un pagamento per le riparazioni e ha fornito un risarcimento a chi, in passato, aveva pagato per la riparazione.

Il presidente di Nintendo ha offerto le prime scuse pubbliche dell'azienda per il drifting dei Joy-Con durante un Q&A per gli investitori nel giugno 2020.

"Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato ai nostri clienti riguardo ai controller Joy-Con", ha detto Shuntaro Furukawa. "Stiamo continuando a migliorare i nostri prodotti, ma attualmente i Joy-Con sono soggetti a una causa collettiva negli Stati Uniti ed è una questione in sospeso, quindi non possiamo commentare eventuali azioni specifiche che potremmo intraprendere."

Nintendo ha detto lo scorso ottobre che i Joy-Con inclusi con Switch OLED sono "l'ultima versione", con miglioramenti apportati per combattere il drift degli stick analogici. Tuttavia, il direttore generale della divisione di sviluppo tecnologico di Nintendo ha anche detto che tutti gli stick analogici si consumano nel tempo perché le parti sono fisicamente in contatto.

"Per esempio, le gomme delle auto si consumano man mano che l'auto si muove, poiché sono in costante attrito con il terreno per ruotare", ha detto Ko Shiota. "Quindi, con questa stessa premessa, ci siamo chiesti come possiamo migliorare la durata, e non solo, ma come possono coesistere sia l'operatività che la durata? È qualcosa che affrontiamo continuamente".