Sifu, patch 1.07 in arrivo con cinese, correzioni alla camera e templi sbloccati

Sifu sta per ricevere un interessante aggiornamento con la patch 1.07, già disponibile su PC ma in arrivo la prossima settimana su PS4 e PS5, che porta con sé diverse novità interessanti tra cinese, correzioni alla camera e templi sbloccati.

La patch 1.07 di Sifu è dunque disponibile già da oggi su PC e arriverà su PS4 e PS5 il 7 marzo 2022, correggendo alcuni problemi e aggiungendo anche nuove caratteristiche al gioco. Tra le correzioni troviamo soprattutto degli aggiustamenti legati alla gestione dell'inquadratura nel gioco: la patch aggiusta la gestione della camera e dovrebbe dunque rimuovere quei problemi di visione che potevano emergere in alcuni momenti durante il gameplay.

Oltre a questo, viene aggiunto il doppiaggio completo in cinese mandarino, cosa che potrebbe sicuramente incrementare l'atmosfera di Sifu e il coinvolgimento nel suo particolare mondo fatto di arti marziali cinesi con un'immersione totale anche dal punto di vista linguistico. Inoltre, altre correzioni vengono applicate con l'aggiornamento.

Non solo: la patch 1.07 introduce anche una modifica nella gestione dei templi. Prima dell'aggiornamento, la ricompensa dei templi veniva salvata solo completando il livello entro una certa età, ora invece le ricompense rimangono sbloccate a prescindere dall'età raggiunta al completamento del livello.

Proprio in questi giorni abbiamo visto che Sifu ha raggiunto un milione di copie vendute, ma solo la metà dei giocatori supera il secondo livello. In ogni caso, la situazione è leggermente migliorata rispetto ai primi giorni, quando la maggior parte dei giocatori non superava il secondo boss.