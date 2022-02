Sifu: la maggior parte dei giocatori non supera il secondo boss

Sifu è uscito da poco tempo e dunque è presto per fare delle valutazioni attendibili sui parametri di utilizzo, ma secondo quanto emerso in base ai trofei sbloccati sembra che la maggior parte dei giocatori non riesca a superare il secondo boss.

Ovviamente il dato è influenzato dal fatto che il gioco è uscito solo questa settimana e c'è bisogno di più tempo semplicemente per riuscire a completarlo, ma la percentuale di raggiungimento dei vari trofei di Sifu è interessante per capire il tasso di sfida rappresentato dal gioco e potrebbe anche spiegare la volontà del team Sloclap di introdurre nuovi livelli di difficoltà con prossimi aggiornamenti.

Mentre il prologo viene completato dal 97% dei giocatori (anche perché non consente di morire effettivamente), il primo boss è stato battuto dall'80% di giocatori finora. Un risultato non male ma che rende ancora più evidente il crollo di performance della maggior parte degli utenti da lì in poi.

Il trofeo legato alla sconfitta del secondo boss è attualmente ancora considerato "raro" in quanto è stato conquistato solo dal 27% di giocatori. I livelli successivi ovviamente proseguono e accentuano questo trend, con percentuali che scendono alla cifra singola per i boss successivi: