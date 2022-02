Russia: 16enne condannato, voleva far saltare un palazzo federale in Minecraft

In Russia si è concluso con una condanna a cinque anni in una colonia penale il processo a un ragazzo di 16 anni, colpevole di "attività terroristiche" tra le quali una delle più rilevanti sembra essere stato il tentativo di far saltare un edificio governativo russo in Minecraft.

La vicenda ha del paradossale ma rappresenta solo una parte degli elementi presi in esame nel giudizio di Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko e Bogdan Andreyev, tre ragazzi di Kansk, in Siberia, che sono stati arrestati nel 2020 per atti considerati terroristici e che all'epoca avevano tutti 14 anni.

Il palazzo dell'FSB a Mosca

Dei tre, quello che ha subito la condanna peggiore è Uvarov, condannato dal tribunale militare di Krasnoyarsk a 5 anni di reclusione in una colonia penale, mentre gli altri due se la sono "cavata" con 3 e 4 anni, ma con sentenza sospesa.

Le indagini condotte dalla Federal Security Service (FSB) hanno evidenziato una certa attività antigovernativa da parte dei tre ragazzi, che sono stati trovati anche a distribuire volantini e materiali promozionali contro il governo russo e contro la FSB in particolare, in una sorta di movimento anarchico.

Per questi motivi, sono stati accusati di aver preso parte a "un addestramento con l'intento di portare a termine attività terroristiche", che comprendeva costruzione di bombe molotov e, a quanto pare, il progetto di far saltare una versione virtuale del quartier generale dell'FSB all'interno di Minecraft.

Per il resto, i tre quattordicenni hanno sempre portato avanti delle vite normalissime a detta di tutti, ma la cosa sembra non aver intaccato l'inflessibile giudizio della corte militare. "Non sono un terrorista e non sono colpevole", ha detto Uvarov alla corte, in chiusura del processo. "Vorrei solo finire il mio percorso di studi, ricevere un'educazione e andarmene lontano da qui, dove magari non irriterò nessuno dei servizi speciali", ha aggiunto.

Proprio in una situazione opposta abbiamo parlato di Minecraft anche ieri, per quanto riguarda l'uso del gioco Mojang in un programma di apprendimento per la lingua inglese.