Distant Worlds 2, il provato di uno strategico 4X complessissimo

Complessità

Distant Worlds 2 è complessissimo

Tanto per rendere subito chiaro di cosa stiamo parlando, la prima volta che abbiamo avviato Distant Worlds 2 abbiamo impiegato più di mezz'ora non per capire cosa fare una volta entrati in gioco, ma solo per impostare la partita. Il numero di parametri modificabili è davvero impressionante tanto che se ci mettessimo a elencarli e spiegali tutti consumeremmo tutto lo spazio rimanente dell'articolo e probabilmente non riusciremmo nemmeno a includere molti menù. Si può decidere veramente ogni cosa, dal tipo di galassia in cui giocheremo, al numero di stelle da cui questa sarà composta, passando per aspetti più minuti come quelli relativi ai rapporti tra le fazioni, all'economia del nostro impero galattico, alla politica interna e alla gestione della flotta stellare. Nonostante la presenza di spiegazioni dettagliate per ogni voce, le implicazioni di alcune impostazioni rimangono comunque un mistero finché non si è giocato per qualche ora e si è iniziato a capire come funzionano i vari sistemi e i loro rapporti, in relazione alle scelte fatte dal giocatore.

Questo per farvi capire che la curva d'ingresso del titolo di Code Force è ripidissima, probabilmente la più ripida che ci sia capitata di affrontare in un titolo pubblicato negli ultimi anni, anche tra gli strategici 4X.

Tanta complessità non è sicuramente un difetto, ma una precisa scelta di design (il lead designer del gioco è un ultra appassionato del genere). Detto questo, è bene essere preparati su cosa ci aspetta una volta avviato il gioco, perché se, come speriamo abbiate capito, anche solo la generazione della partita è un affare non da tutti, il resto dell'esperienza oscilla tra il sublime e il faticosissimo. Insomma, per tirare fuori il meglio da Distant Worlds 2 bisogna avere tanta voglia di applicarsi e questo ci sentiamo di affermarlo anche se non abbiamo ancora avuto modo di provare la versione definitiva.