Call of Duty Mobile: una conferma del nuovo gioco in sviluppo da Activision

Call of Duty Mobile avrà un seguito, o comunque un nuovo gioco nella serie dedicata a smartphone e tablet, con una sorta di conferma del nuovo progetto che è arrivata direttamente da Activision, in base ad alcuni annunci di lavoro.

L'esistenza di un nuovo Call of Duty Mobile, oltre ad essere probabile considerando il successo planetario del capitolo già disponibile sul mercato, era stata già fatta trapelare in precedenza dal solito giornalista/insider Tom Henderson, ma in questo caso la conferma arriva proprio dalla stessa Activision, in qualche modo.

L'annuncio di lavoro per un Associate Producer pubblicato da Activision Mobile, uno studio appositamente costituito dal publisher per sviluppare i giochi in questo ambito e in particolare la serie Call of Duty, parla infatti di "un nuovo studio in-house, dedicato allo sviluppo dei migliori giochi mobile tripla A nel mondo", come descrizione del team.

Ma ancora più precisamente, si legge "il nostro primo progetto è un gioco tripla A mobile nel franchise di Call of Duty". Sembrerebbe dunque essere al lavoro su un nuovo Call of Duty Mobile, anche se a dire il vero le parole utilizzate fanno pensare anche a un possibile progetto parallelo, magari uno spin-off legato a Call of Duty in ambito mobile, anche se l'idea più probabile è che si tratti proprio di un nuovo capitolo nella serie di FPS portatili.

Proprio ieri, peraltro, è arrivata la conferma dell'esistenza di Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2, in attesa di presentazioni ufficiali da parte di Activision Blizzard.