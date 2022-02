PlayStation Store, Sifu e OlliOlli World

Debutta inoltre sulla piattaforma digitale Sony il coloratissimo OlliOlli World , con le sue divertenti acrobazie sullo skateboard, ma c'è spazio per altre uscite: da Rumbleverse a Edge of Eternity, passando per la remaster Oddworld: Stranger's Wrath HD e per l'ultimo DLC di Far Cry 6, ovverosia Joseph: Collapse.

Nella recensione di Sifu abbiamo parlato in maniera entusiastica di questi elementi e della maniera in cui sono stati implementati: il risultato finale è un action game davvero appassionante , impegnativo e stimolante, che si discosta da tante produzioni spesso molto simili fra loro grazie al coraggio di alcune trovate senz'altro innovative.

Morendo potremo inoltre utilizzare i punti guadagnati fino a quel momento per sbloccare nuove manovre e trarre il meglio dallo sfaccettato sistema di combattimento messo a punto dagli autori, che punta sulla precisione e la reattività per consegnarci meccaniche raffinate, di spessore ma al contempo caratterizzate da un grado di sfida assolutamente non banale.

Il personaggio che controlliamo nel titolo sviluppato da Sloclap, infatti, può tornare in vita quando viene ucciso. Non all'infinito: ogni volta che "resuscita", il guerriero invecchia di alcuni anni perdendo dunque resistenza e velocità ma guadagnando esperienza e potenza, caratteristiche che vanno in questo modo a definire il suo stile di combattimento.

Alle prese con eventi man mano più complessi, potremo perfezionare le nostre abilità partendo da un sistema di controllo decisamente semplice e immediato, ma che dovremo imparare a padroneggiare alla perfezione al fine di concatenare i vari trick e totalizzare i punteggi necessari di volta in volta per passare alla sfida successiva: ne abbiamo parlato nella recensione di OlliOlli World .

Il coloratissimo gioco di skateboard targato Roll7 torna con OlliOlli World (PS5 e PS4, 29,99€ ), catapultandoci fra le strade di Radland: la città perfetta per gli skater, piena di percorsi che è possibile affrontare e oggetti su cui saltare e grindare per dar vita alle acrobazie più spettacolari di sempre. Uno scenario ogni volta diverso, generato da un sofisticato sistema procedurale.

Intrappolati nella sua mente, in una versione onirica e distorta di Hope County, dovremo eliminare le ombre degli adepti e i luogotenenti di Seed nell'ormai tradizionale viaggio nella memoria del personaggio, fra retroscena e rivelazioni. Anche in questo caso un'esperienza a base di fanservice per chi ha apprezzato i protagonisti del quinto capitolo di Far Cry, ma che arriva con il fiato un po' corto, come scritto nella recensione di Joseph: Collapse .

Gli altri giochi

Rumbleverse, uno dei personaggi

Rumbleverse (PS5 e PS4, gratuito) è il nuovo, interessante brawler in stile battle royale prodotto da Epic Games, scaricabile gratuitamente grazie alla connotazione free-to-play. Al comando di personaggi buffi e cartooneschi, dovremo combattere contro altri trentanove giocatori, eseguire spettacolari mosse speciali e determinare chi sarà l'unico vincitore della battaglia.

Edge of Eternity (PS5 e PS4, 29,99€ con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) è un RPG ispirato in maniera piuttosto chiara a Final Fantasy ma caratterizzato da uno stile più vicino alla tradizione europea. Un mix che tralascia un po' troppi elementi, come scritto nella recensione di Edge of Eternity, ma che sa farsi apprezzare una volta rotto il ghiaccio, anche grazie a un solido sistema di combattimenti a turni.

Oddworld: Stranger's Wrath HD (PS4, 19,99€) segna infine il debutto anche sulla console Sony della remaster dell'action in prima persona ambientato nel mondo di Oddworld, in cui controlliamo un misterioso cacciatore di taglie, lo Straniero, impegnato in una difficile missione in cui dovrà dar fondo a tutte le proprie risorse. La recensione di Oddworld: Stranger's Wrath HD.