Genshin Impact: il cosplay di Mona da parte di spooky.foxx è una magia

Genshin Impact continua a fornire ispirazione per i cosplayer in tutto il mondo, grazie anche alla sua struttura basata su un roster sempre più ampio di eroi, e la cosa è dimostrata ancora una volta da questo nuovo cosplay di Mona da parte di spooky.foxx.

Mona è probabilmente uno dei soggetti preferiti e più gettonati dalle cosplayer, come dimostra la quantità di reinterpretazioni che abbiamo visto in questi mesi, probabilmente perché il complesso abito e il fascino del personaggio la rende naturalmente portata alla rappresentazione secondo diverse declinazioni e interpretazioni.

Spooky.foxx, in particolare, punta sicuramente su un'interpretazione alquanto sensuale, dando vita a un'interpretazione fedele all'originale del gioco MiHoYo per quanto riguarda diversi elementi del complesso costume, ma anche un po' personale per alcuni dettagli, in uno scatto che comunque sembra racchiudere un notevole lavoro. Questo non solo per quanto riguarda la costruzione dell'abito ma anche nell'effettistica, visto che Mona sembra sia in procinto di lanciare una magia davvero.

La ragazza in questione è una giovane astrologa che si è rifugiata a Mondstadt per sfuggire all'ira del proprio maestro, dopo averne sbirciato il diario segreto facendolo infuriare. In Genshin Impact è una combattente alquanto erudita e abile nel suo campo di studi, che tuttavia sembra avere un costante problema con la gestione del denaro.