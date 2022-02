My Hero Academia: il cosplay di Mirko firmato aka_purin è grazioso ma anche potente

My Hero Academia è la fonte d'ispirazione per questo nuovo cosplay di Mirko, ovvero Rumi Usagiyama aka Rabbit Hero, una delle combattenti più particolari all'interno del folto cast di super-eroi e villain presente all'interno della celebre serie, in questo caso interpretata da aka_purin.

Si tratta di uno dei personaggi più gettonati dalle cosplayer, anche per la possibilità di reinterpretazioni dal tono alquanto sexy essendo, in effetti, una coniglietta, almeno nel suo costume da super-eroe. Tuttavia, ha una valenza duplice in quanto si tratta anche di una combattente possente, con fisico atletico che si associa in maniera strana ma caratteristiche alle lunghe orecchie bianche.

Il personaggio di Mirko chiaramente gioca su questo aspetto, alternando momenti di tenerezza a un temperamento alquanto aggressivo. Purin riesce bene a riprodurre una versione realistica di Mirko, fondendo l'aspetto grazioso del personaggio con una certa espressione di potenza della super eroina, per il resto in grado di sprigionare una potenza notevole e grande aggressività in combattimento.

Rumi, d'altra parte, è un personaggio particolarmente amato dell'universo di My Hero Academia proprio per la sua personalità e capacità di resistere anche a danni e ferite tremende.