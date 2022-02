Nintendo Switch Sports: nuove immagini, il golf si aggiungerà gratis in autunno

Nintendo Switch Sports è stata una delle novità assolute annunciate nel corso del Nintendo Direct di ieri sera, un vero e proprio seguito del celeberrimo Wii Sports in arrivo su Nintendo Switch che si mostra anche in nuove immagini , oltre alla notizia dell' aggiunta del golf gratis in autunno.

Ma a queste verrà aggiunto un settimo sport già in autunno con l'add-on gratuito dedicato al golf, che riprende pienamente la tradizione di Wii Sports ma portandola ad altri livelli grazie alla nuova veste grafica e all'utilizzo dei Joy-Con per i controlli a rilevazione di movimento.

Non è l'unica aggiunta gratuita: Nintendo ha anche annunciato che il primo aggiornamento gratis di Nintendo Switch Sports, in arrivo quest'estate, consentirà di giocare con un controller Joy-Con e la fascia per la gamba nelle partite di calcio. Vediamo dunque alcune nuove immagini del gioco nella galleria riportata in questa pagina, mentre vi rimandiamo al trailer di presentazione nella notizia sull'annuncio di ieri sera, con anche i dettagli sul test online che si terrà il 19 e 20 febbraio 2022.