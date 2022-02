MLB The Show 22: il baseball Sony arriva su Nintendo Switch, trailer di annuncio

MLB The Show 22 è stato presentato in maniera ufficiale su Nintendo Switch durante il Nintendo Direct di ieri sera e si tratta della prima volta che la serie sviluppata da Sony San Diego, un tempo esclusiva assoluta di PlayStation, arriva anche sulla console Nintendo.

Si completa dunque la transizione della serie di baseball come titolo multipiattaforma, visto che come era stato annunciato già in precedenza MLB The Show 22 arriverà anche su Nintendo Switch oltre a PS4 e PS5 e a Xbox One e Xbox Series X|S, in quest'ultimo caso come quanto era accaduto anche con il capitolo precedente, peraltro uscito al lancio su Xbox Game Pass (così come il nuovo capitolo).

Si tratta della simulazione ufficiale del massimo campionato di baseball americano, da anni considerato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di questo sport, nonché effettivamente l'unico gioco ufficiale sulla MLB disponibile sul mercato. Possiamo vederne la versione Nintendo Switch nel trailer specificamente dedicato riportato sopra a questa news. La data di uscita è fissata per il 5 aprile 2022.

In MLB The Show 22, i giocatori potranno divertirsi con modalità come Road to the Show e Diamond Dynasty, a casa o in mobilità. Inoltre, potranno sfidare gli amici che giocano su altre console e, grazie al sistema di condivisione dei progressi, continuare a sbloccare e usare contenuti anche sulle altre console compatibili con il gioco. MLB The Show 22 arriverà su Nintendo Switch il 5 aprile. I preordini si apriranno nel Nintendo eShop poco dopo la fine della presentazione.