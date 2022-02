Disney Speedstorm: un "Mario Kart" gratis con personaggi Disney annunciato con trailer

Disney Speedstorm è stato tra le novità assolute annunciate nel corso del Nintendo Direct di febbraio 2022, e si tratta di un racing game arcade che ricalca l'idea di Mario Kart ma con protagonisti vari personaggi Disney, distribuito come free-to-play su PC e console, vediamolo nel primo trailer riportato qui sopra.

Sviluppato da Gameloft, autori della serie Asphalt, il gioco in questione ha elementi in comune con Mario Kart e con la serie Sega & Sonic All-Stars Racing come impostazione e struttura di gioco, ma con la caratteristica fondamentale di sfruttare vari personaggi appartenenti alle celebri serie Disney.

In arrivo nel corso dell'estate del 2022, ancora senza una data di uscita precisa, Disney Speedstorm sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con pre-registrazione disponibile già sul sito ufficiale del gioco, in attesa di ulteriori dettagli sul lancio effettivo.

Da uno a 8 giocatori si possono sfidare in queste corse arcade, che comprendono ovviamente l'uso di veicoli differenti e power-up per arricchire le sfide con ulteriori elementi di attacco e difesa. Tra i personaggi troviamo Topolino, Jack Sparo, Mulan, la Bestia, Sulley e varie altre icone Disney e Pixar trasformate in questo caso in piloti alquanto agguerriti.

Ovviamente, anche i personaggi sono tratti da vari film e serie Disney e Pixar, tra Pirati dei Caraibi, il Libro della Giungla, la Cina di Mulan, lo Scare Floor di Monsters Inc. e tante altre possibilità, con ulteriori aggiunte che verranno effettuate nel corso dei mesi dopo il lancio del gioco.