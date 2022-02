Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival annunciato su Nintendo Switch con un trailer

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival è stato annunciato nel corso del Nintendo Direct di ieri sera, come nuovo capitolo nella celebre serie di rhythm game a base di tamburi tradizionali giapponesi in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2022.

Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma in base a quanto riferito Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival arriverà nel corso di quest'anno su Nintendo Switch, in attesa di ulteriori dettagli, probabilmente nella prima metà dell'anno così come le altre novità annunciate nel corso del Nintendo Direct di febbraio 2022. Riprende la tradizione della serie, incentrata sull'utilizzo dei taiko, ovvero i grandi tamburi tradizionali giapponesi, per suonare però diverse musiche contemporanee tratte dalle più disparate fonti d'ispirazione.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con 76 brani già inclusi nel gioco ma che salgono fino a oltre 500 attraverso un servizio su abbonamento specifico che consente l'accesso a ulteriori brani aggiunti a cadenza regolare. Come visibile nel trailer di presentazione, si tratta di suonare i tamburi in maniera ritmica seguendo il flusso delle canzoni, in singolo e in multiplayer, attraverso diverse modalità di gioco tra le quali anche alcune novità assolute.

Tambureggia al ritmo di 76 brani infuocati, che includono una versione orchestrale del tema principale di The Legend of Zelda, oltre a "Gurenge," "Feel Special" e "Racing into the Night". Sfida altri giocatori nella nuova modalità "Grande guerra dei tamburini" o esibisciti in un concerto dal vivo con gli amici in "La band di DON-chan". Al lancio del gioco sarà disponibile anche un abbonamento a pagamento che darà accesso a più di 500 brani. Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival arriverà su Nintendo Switch nel 2022.