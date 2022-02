GetsuFumaDen: Undying Moon è disponibile da oggi su Nintendo Switch

Konami ha pubblicato GetsuFumaDen: Undying Moon proprio in corrispondenza del Nintendo Direct di ieri sera, dunque il gioco è disponibile ora su Nintendo Switch e uscirà dall'early access su PC il 16 febbraio, raggiungendo dunque la sua forma definitiva.

Il gioco, come abbiamo riferito anche nel nostro Provato di GetsuFumaDen: Undying Moon incentrato proprio sull'early access per PC, è un action game con elementi platform in 2D che recupera lo storico franchise in questione proponendone un vero e proprio nuovo capitolo.

Rientra nella categoria dell'action hack & slash roguelite, visto che si presenta molto incentrato sugli scontri impegnativi e sulla necessità di progredire e preparsi al meglio agli scontri.

Sviluppato da Konami e Guruguru, GetsuFumaDen: Undying Moon risalta anche per la sua particolare grafica disegnata in 2D che si ispira allo stile classico dell'arte figurativa nipponica Ukiyo-e, dando al mondo di gioco un'atmosfera davvero molto affascinante, come visibile anche nel teaser trailer pubblicato tempo fa e riportato qui sopra. In base ad alcune registrazioni, sembra che il gioco sia in arrivo anche su Xbox e PlayStation, in attesa di ulteriori conferme.

La morte non è la fine in GetsuFumaDen: Undying Moon. Sconfiggi infernali nemici fino a soccombere, poi prosegui la lotta trasferendo la tua anima immortale e i tuoi ricordi in un nuovo corpo! GetsuFumaDen: Undying Moon combina un'intensa azione roguelike in stile Ukiyo-e con uno straordinario mondo dark fantasy ispirato all'arte tradizionale giapponese. Il mondo degli Inferi muterà di continuo, mettendoti di fronte a nuove sfide a ogni partita. GetsuFumaDen: Undying Moon sbarcherà su Nintendo Switch poco dopo la fine della presentazione.