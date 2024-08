Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival annunciato anche per PS5, Xbox Series X|S e PC con data di uscita

Dopo essere rimasto esclusivamente legato a Nintendo Switch per diversi mesi, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival sta per arrivare anche sulle altre piattaforme, annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S e in arrivo con data di uscita fissata per il 7 novembre 2024.

Anche in questo caso, il gioco verrà distribuito in due versioni diverse: quella standard, contenente solo il gioco e il contenuto scaricabile "Namco Game Music Pack", verrà venduta al prezzo di 49,99€, mentre chi vuole la versione completa, in termini di quantità di canzoni, può acquistare la Setlist Edition, che per 79,99€ consente di ottenere anche i pacchetti "Anime Songs Collection, "Ops Collection" e "Vocaloid Songs Collection", oltre a quelli già presenti nell'edizione standard.

La versione fisica, per il momento, è stata annunciata solo per il Giappone, mentre non ci sono conferme su un possibile arrivo di questa anche in occidente.