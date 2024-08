Ecco i dodici gravi capi di imputazione contro il fondatore di Telegram Pavel Durov

Ormai se ne parla da giorni, in Francia e non solo: Pavel Durov, fondatore della popolare app di messaggistica Telegram, è stato arrestato a Parigi e si trova attualmente sotto interrogatorio per una serie di gravi accuse.

L'arresto di Durov è avvenuto sabato 24 agosto e si inserisce nell'ambito di un'indagine giudiziaria avviata a luglio 2024. Le autorità francesi sospettano che Telegram sia stata utilizzata per facilitare attività criminali, come lo scambio di immagini pedopornografiche, il traffico di droga e il riciclaggio di denaro.

Pavel Durov, CEO di Telegram

La Procura francese ha ora pubblicato il documento con i dodici capi d'imputazione che hanno portato al fermo di Durov e le accuse mosse contro il CEO di Telegram sono numerose e gravi. Tra queste, figurano la complicità nella progettazione di una piattaforma che favorisce le attività criminali, il rifiuto di collaborare con le autorità e la violazione delle leggi francesi sulla crittografia:

Complicità nella progettazione di una piattaforma online che facilita le transazioni illegali all'interno dei gruppi di criminalità organizzata

Rifiuto di comunicare, su richiesta delle autorità competenti, informazioni o documenti necessari per l'esecuzione e il funzionamento delle intercettazioni consentite dalla legge

Complicità nel possesso di immagini pornografiche di minori

Complicità nella distribuzione, offerta o messa a disposizione di immagini pornografiche di minori all'interno di gruppi organizzati

Complicità nell'acquisizione, trasporto, possesso, offerta o vendita di sostanze stupefacenti

Complicità nell'offerta, vendita o messa a disposizione, senza motivo legittimo, di attrezzature, strumenti, programmi o dati progettati o adattati per accedere e danneggiare il funzionamento di un sistema automatico di elaborazione dati

Complicità nella frode organizzata

Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un crimine o di un reato punibile con 5 o più anni di reclusione

Riciclaggio dei proventi derivanti da reati e crimini di gruppi organizzati

Fornitura di servizi di crittografia volti a garantire la riservatezza senza dichiarazione certificata

Fornitura di strumenti di crittografia che non garantiscono esclusivamente l'autenticazione o il monitoraggio dell'integrità senza una dichiarazione preventiva

Importazione di uno strumento di crittografia che garantisce l'autenticazione o il controllo dell'integrità senza dichiarazione preventiva

In particolare, gli ultimi tre capi d'imputazione riguardano l'utilizzo di algoritmi di crittografia non standardizzati all'interno di Telegram. La legge francese sulla crittografia, entrata in vigore a luglio 2024, impone alle app di messaggistica di fornire una documentazione dettagliata sugli algoritmi utilizzati per garantire la sicurezza delle comunicazioni. Telegram, tuttavia, non avrebbe rispettato questa normativa.

L'arresto di Durov solleva dunque importanti interrogativi sul delicato equilibrio tra privacy e sicurezza. Anche per questo il caso di Pavel Durov è destinato a far discutere a lungo. L'esito dell'indagine avrà un impatto significativo sul futuro di Telegram e, più in generale, sull'intero settore delle comunicazioni digitali. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda e capire se le autorità francesi riusciranno a dimostrare le accuse mosse contro il fondatore di Telegram.

