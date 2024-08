World of Warcraft: The War Within è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio di World of Warcraft: The War Within conferma che l'attesa espansione per l'MMORPG di Blizzard è disponibile da oggi e si prepara a coinvolgerci in una battaglia che segnerà il futuro di Azeroth.

Capitolo iniziale della Worldsoul Saga, The War Within vedrà i leggendari eroi di Warcraft unire le proprie forze per affrontare la guerra contro le forze del Vuoto, che puntano a risucchiare il mondo nel nulla e a decretarne la completa distruzione.

Presupposti entusiasmanti per un'espansione che ci condurrà all'interno di un'ambientazione inedita, Khaz Algar, introducendo al contempo numerose novità anche e sopratuttto sotto il profilo del gameplay.