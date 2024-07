World of Warcraft: The War Within protagonista di uno spettacolare trailer cinematografico

Blizzard ha pubblicato il trailer cinematografico di World of Warcraft: The War Within, e come da tradizione si tratta di un video assolutamente spettacolare, che ci introduce agli scenari e ai personaggi che avremo modo di trovare nella nuova espansione.

Dal ghiaccio al fuoco, dal metallo delle spade a quello delle lucenti armature, mentre le sequenze vengono accompagnate da una colonna sonora epica, il filmato conferma il clamoroso talento del team di sviluppo nel creare entusiasmo e attesa.

In arrivo su PC il 26 agosto, The War Within si pone l'obiettivo di rilanciare in maniera convinta il celebre MMO, dando inizio a una trilogia narrativa dall'enorme potenziale: la Saga dell'Anima del Mondo, che pare cambierà il volto di Azeroth in maniera sostanziale.

Questa sarà dunque la prima di tre espansioni che verranno pubblicate a stretto giro, andando a pescare elementi legati alle origini del franchise ma ponendosi in qualche modo come una sorta di ideale punto di inizio per chi vorrà avvicinarsi per la prima volta a World of Warcraft.