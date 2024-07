World of Warcraft: The War Within, arriva l'aggiornamento pre-espansione

Ma il nuovo approccio di Blizzard è sicuramente insolito: tre espansioni annunciate insieme, che saranno pubblicate a stretto giro, e che racconteranno una storia scritta anche da Chris Metzen, tornato all'ovile da qualche anno e di nuovo alle redini della narrativa di WoW. Insomma, gli appassionati hanno un buon motivo per aspettare The War Within in uscita il 26 agosto , ma nel frattempo il gioco si è aggiornato come di consueto con una patch preparativa che implementa nuove funzionalità, cambia alcuni aspetti del gameplay e introduce anche un evento a tempo.

Arriva la Brigata

La più importante novità introdotta in questo aggiornamento pre-espansione è sicuramente la Brigata, una funzionalità che andrà a cambiare profondamente il modo di giocare World of Warcraft. Non è un mistero che Blizzard consideri molto gli "altaholic", cioè i giocatori che amano crescere più personaggi e magare giocarli a rotazione: per questo motivo, negli anni la compagnia di Irvine ha implementato una serie di migliorie in tal senso, oltre a incentivi come le Razze alleate, le armature Retaggio e così via.

La schermata della Brigata nell'aggiornamento pre-espansione

La Brigata, però, è qualcosa di più e da un certo punto di vista si potrebbe considerare addirittura controproducente nei confronti dello stesso sviluppatore: se prima i giocatori erano costretti a passare più tempo in game - e quindi a pagare più mensilità - per collezionare bottini, sbloccare imprese o migliorare le reputazioni di ogni singolo personaggio, ora la Brigata accorcia questo procedimento perché rende comune a tutti i personaggi nell'account numerosi progressi che prima erano individuali. Alcuni resteranno tali per logica di gameplay o di narrativa, ma la maggior parte sarà condiviso. Adesso, per esempio, diventerà più facile sbloccare aspetti per la trasmogrificazione, ricompense di reputazione, imprese e altre risorse.

A livello pratico, il giocatore non dovrà neppure passare da un reame all'altro per accedere a certi personaggi: la Brigata accomuna tutti nella schermata di selezione - i quattro scelti per apparire intorno al falò, infatti, sono solo una scorciatoia visiva - con una serie di informazioni sintetiche sulla posizione e i possedimenti di ciascuno. Va da sé che questo cambiamento influenza la comunità a più livelli; le gilde, infatti, potranno invitare personaggi che fino a qualche giorno fa appartenevano a reami diversi e incompatibili. L'importante è che la regione sia la stessa.

La Brigata subentra con due importanti aggiunte: la Banca della Brigata e i nuovi oggetti vincolati alla Brigata. La Banca della Brigata è una scheda aggiuntiva composta da oltre 90 scompartimenti per un totale di cinque schede secondarie nella classica schermata della banca del giocatore: come avrete intuito, permette di conservare oggetti, materiali per l'artigianato, risorse e bottini vari in una banca condivisa in stile Diablo.

I bottini Vincolati alla Brigata fino all'equipaggiamento (vBe) sono invece una nuova categoria di oggetti che il giocatore può trovare quando depreda i nemici sconfitti in aggiunta al bottino principale e, come suggerisce il nome, possono essere venduti o passati ai personaggi di una Brigata. Uno stratagemma che aiuterà i giocatori a vestire anche più facilmente i loro personaggi secondari in un gioco che adesso incentiva ancora di più la pluralità dell'esperienza. Nei mesi a venire Blizzard intende ampliare le dinamiche della Brigata con altri accorgimenti ma per adesso vi invitiamo a leggere l'utile approfondimento sul sito ufficiale di WoW.