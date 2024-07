Xbox Game Pass: riepiloghiamo i giochi della seconda metà di luglio per gli abbonati

Si sta concludendo un mese di notevole importanza per Game Pass, per diversi aspetti: si può dire che abbia dato il via a una nuova fase per il servizio in abbonamento di Microsoft, con novità di enorme rilievo per il futuro. Parliamo prima di tutto della riorganizzazione del servizio, che porterà a un aumento di prezzo di Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Core e PC Game Pass a partire da settembre, oltre all'eliminazione del livello standard Game Pass per console che viene sostituito da Game Pass Standard, senza più i giochi nuovi al lancio. Al di là degli ovvi cambiamenti che questo determina per gli utenti, si tratta dell'attuazione di un certo disegno da parte di Microsoft, che sta dando il via a un nuovo corso per la piattaforma, a cui potrebbe aggiungersi anche il vociferato livello di abbonamento esclusivamente legato ai giochi in cloud.

L'altro evento di notevole portata è l'inserimento di Call of Duty: Modern Warfare 3 all'interno del catalogo. Quest'ultimo non ha la medesima importanza dell'annuncio di Call of Duty: Black Ops 6 direttamente in Game Pass Ultimate al day one, ma è sostanzialmente parte della rivoluzione di Activision Blizzard nel servizio in abbonamento di Microsoft. Di fatto, il lancio di Modern Warfare 3, dopo quello di Diablo 4 e forse il prossimo arrivo di Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy rappresentano i primi segni dell'attuazione del grande piano di Xbox messo in moto con l'acquisizione del colossale publisher, dunque è un altro elemento di notevole importanza per il panorama videoludico in generale. Detto questo, facciamo il riepilogo dei giochi appartenenti alla seconda ondata di luglio su Game Pass.