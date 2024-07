La serie completa di Yakuza disponibile in un unico pacchetto per PC, PlayStation o Xbox

L'intenzione del publisher è ovviamente quella di approfittare del debutto della serie TV per fare in modo che gli utenti che si avvicinano per la prima volta al franchise possano farlo nella maniera più semplice possibile, appunto con un unico pacchetto che include tutti i giochi della saga di Kazuma Kiryu.

In concomitanza con la pubblicazione del trailer della serie televisiva Like a Dragon: Yakuza, avvenuto in occasione del San Diego Comic-Con 2024, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato un pacchetto contenente la serie completa di Yakuza disponibile ora per PC, PlayStation e Xbox.

Conveniente ma non troppo

Non c'è dubbio che il primo trailer della serie TV Like a Dragon: Yakuza abbia suscitato grande curiosità fra i videogiocatori che ancora non conoscono il brand SEGA, e che potranno seguire le vicende di Kazuma Kiryu per la prima volta nell'ambito di un adattamento televisivo.

Tuttavia in verità il pacchetto non è conveniente come si potrebbe pensare, visto che applica un mero 20% di sconto rispetto a giochi che si trovano spesso e volentieri in offerta su PlayStation Store anche a un quarto dei 19,99€ richiesti ufficialmente per ogni titolo.

Gli abbonati a Xbox Game Pass, inoltre, non hanno bisogno di acquistare la raccolta in questione, visto che tutti i capitoli di Yakuza sono disponibli nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.