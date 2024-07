La serie TV Like a Dragon: Yakuza di Prime Video si mostra con un primo trailer

Prime Video ha pubblicato un teaser trailer della serie TV Like a Dragon: Yakuza, basata sul primo videogioco dell'omonima saga. Ricordiamo che la data di uscita è il 24 ottobre: il tale giorno saranno disponibili i primi tre episodi, seguiti dai successivi tre per un totale di sei il primo novembre.

La descrizione ufficiale della serie recita: "Pubblicata nel 2005 da SEGA, la serie di giochi "Yakuza" è stata posizionata come un gioco divertente per adulti, che ha riscosso un grande successo tra il suo pubblico di riferimento. La serie descrive la vita di gangster feroci ma appassionati e di persone che vivono in un enorme quartiere di intrattenimento, Kamurochō, un quartiere fittizio modellato sul violento Kabukichō del distretto di Shinjuku, che fa da sfondo al gioco. Like a Dragon: Yakuza mette in mostra il Giappone moderno e le storie drammatiche di questi personaggi intensi, come il leggendario Kazuma Kiryu, che i giochi del passato non sono stati in grado di esplorare."