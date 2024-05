Yakuza: Sega rifiutò le prime proposte sul gioco perché non le considerava efficaci

Secondo quanto riferito da Nagoshi, Sega non era inizialmente interessata a Yakuza perché non lo considerava un gioco in grado di piacere al pubblico di massa né a quello internazionale, elementi che all'epoca erano fondamentali per poter avere il via libera su nuovi franchise.

Il primo Yakuza è uscito su PS2 nel 2005, ma in verità le prime idee sul gioco erano già emerse negli anni precedenti, ed era praticamente dai primi degli anni 2000 che Nagoshi stava progettando il gioco , solo che i primi concept non vennero accolti positivamente.

In una nuova intervista pubblicata dalla rivista Weekly Ochiai, il chief creative officer di Sega, Toshihiro Nagoshi, ha svelato che le prime proposte su Yakuza vennero respinte dalla compagnia , che evidentemente non vedeva il potenziale del gioco, inizialmente.

Un successo inaspettato

Like a Dragon: Infinite Wealth, un'immagine

Questa tendenza a voler piacere a tutti, sia per quanto riguarda le aree geografiche che le fasce demografiche, tendeva però ad annacquare un po' le idee innovative e frenavano fortemente le proposte da parte degli sviluppatori all'interno di Sega.

Non volendo snaturare la sua visione, Nagoshi ha semplicemente insistito, magari apportando alcune variazioni ma senza modificare in maniera profonda la sua idea su Yakuza, ma ci sono voluti anni prima di ricevere finalmente il via libera, che comunque ha portato a una distribuzione inizialmente limitata al solo mercato giapponese.

La proposta per il primo Yakuza dovette essere avanzata almeno tre volte prima di poter ricevere la luce verde per poter portare avanti lo sviluppo, e alla fine Nagoshi ha avuto ragione, in quanto il titolo è stato apprezzato anche all'estero ed è diventato una lunga serie.

Come abbiamo visto, il franchise Yakuza/Like a Dragon ha venduto in totale oltre 21 milioni di copie, con l'ultimo capitolo uscito, Like a Dragon: Infinite Wealth, che ha ricevuto anche un'accoglienza calorosa da parte della critica, dimostrando come un'idea apparentemente rischiosa si sia poi dimostrata vincente.