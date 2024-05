Solo Leveling: Arise, consigli e dritte per diventare Hunter professionisti

Solo Leveling:ARISE è infine arrivato su PC e dispositivi mobile iOS e Android, dando modo a tutti gli amanti della serie animata e del manwha sudcoreano di vestire i panni di Sung Jinwoo e altri personaggi amati dell'opera e di affrontare i pericoli e le sfide che si celano nei Gate. Se avete iniziato da poco a giocare a questo action GDR free-to-play e non sapete che pesci prendere, abbiamo elencato di seguito alcune dritte e consigli utili per iniziare Solo Leveling:ARISE con il piede giusto e diventare degli Hunter provetti. Se invece non sapevate neppure dell'esistenza del gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Solo Leveling:ARISE.

Livellate come ossessi concentrandovi sulle missioni della storia Uno dei tanti boss che affronterete in Solo Leveling:ARISE In un gioco basato su Solo Leveling, che vede il protagonista Sung Jinwoo praticamente ossessionato nel "livellare" quanto più possibile, il nostro consiglio migliore per iniziare con il piede giusto è... beh, livellare come ossessi. In realtà è una regola che vale per tutti i giochi con una progressione a ranghi, dove mano a mano che si sale si sbloccano nuove funzioni, attività e sistemi di ricompense. In Arise il concetto è praticamente simile, ma basato sul livello del vostro Jinwoo e dal numero di missioni della storia completate. L'ideale dunque, anziché sprecare tempo e risorse per potenziare personaggi o fare attività di basso rango, è quello di dare la precedenza a tutte le missioni principali e quelle delle storie secondarie, in modo da accumulare un gran numero di punti esperienza e potenziamenti per le abilità del vostro Jing Who, sbloccare attività e funzioni come il crafting, le missioni ripetibili.

Completate le missioni di battaglia, ma senza affannarvi Il cast di Solo Leveling:ARISE include i personaggi più noti della serie animata, come Lee Joohee Quasi tutte le missioni della storia di Solo Leveling:ARISE ha un certo numero di obiettivi secondari, le Missioni battaglia che, se completati, elargiscono delle ricompense aggiuntive. I requisiti sono variabili, come ad esempio eseguire un certo numero di schivate perfetti, evitare di essere colpiti un certo numero di volte, usare determinati Hunter di supporto, completare la missione entro un tempo limite e così via. Non solo, completando tutti gli obiettivi secondari di ogni missione di un capitolo, riceverete ulteriori ricompense extra, come gli utilissimi biglietti per i sorteggi (necessari per sbloccare nuove armi e Hunter). Specialmente nelle prime ore di gioco questi compiti extra non sono particolarmente complicati, ma nel caso non riusciate a completarli sulle prime, non affannatevi: potrete recuperarli con calma in un secondo momento. Magari dopo qualche ora di gioco, avvantaggiandovi con equipaggiamento migliore e statistiche potenziate.

Sfruttate eventi, sfide e missioni giornaliere A seconda del livello di sfida e missione, potreste ritrovarvi a combattere molteplici nemici in una volta sola Trattandosi di un gioco live service, nel tempo Solo Leveling: Arise proporrà ai giocatori vari eventi a tempo limitato, che siano sfide di combattimento speciali, bonus per il login o altro ancora. Vale dunque la pena spendere quei pochi minuti necessari per prendervi parte o anche accedere ogni tanto al gioco per vedere se c'è qualche novità in tal senso, dato che in cambio riceverete ricompense utili, come denaro, cristalli del nucleo e biglietti per i sorteggi. Allo stesso modo, a meno che non vogliate investire soldi reali, è consigliato completare le Missioni giornaliere e settimanali (potete tenerne traccia nell'apposita voce del menu) per ottenere ulteriori ricompense. Gli Obiettivi, invece, sono sfide che richiedono di soddisfare determinati requisiti (sono divisi in Generali, Collezione, Crescita e Dungeon a seconda del tema) in cambio di ricompense non ripetibili. In pratica sono come i Trofei e gli Obiettivi di PlayStation e Xbox, ma che elargiscono anche dei premi. Discorso simile per le voci dell'Enciclopedia e del Tutorial, che sbloccherete senza manco accorgervene avanzando nel gioco. Infine, nella sezione del negozio, oltre a quelli a pagamento da cui sarebbe meglio stare alla larga, ci sono dei pacchetti giornalieri gratuiti o per aver raggiunto determinati progressi nel gioco. Presi singolarmente ognuno di questi piccoli extra fa ben poco, ma complessivamente costituiscono un bel gruzzoletto utile per sbloccare personaggi e armi o potenziare quelli già in vostro possesso. Ultimi, ma non per importanza, non dimenticate i bonus dei codici promozionali di Solo Leveling:ARISE, che permettono di riscattare gratuitamente cristalli del nucleo e altre ricompense di vario genere. Tenete presente che i codici hanno una durata limitata e ne vengono aggiunti di nuovo nel tempo, visitate la nostra pagina con tutti i codici promozionali attivi per rimanere aggiornati.

Non puntate a una sola arma e occhio agli elementi Il fuoco danneggia i nemici nel tempo, a meno che non siano resistenti a questo elemento Un errore facile da commettere nelle fasi iniziali di Solo Leveling: ARISE è quello di investire le risorse in una sola arma. Per quanto le prime missioni non siano particolarmente difficili, mano a mano che avanzerete e sbloccherete attività più impegnative è cosa buona e giusta variegare il proprio arsenale e avere a disposizione più opzioni valide, anche solo per avere sempre un'arma dell'elemento a cui è debole il boss di turno o con caratteristiche aggiuntive che possono tornarvi utili. A proposito di elementi, ogni mostro è debole e resistente a una o più delle cinque tipologie di elementi di Solo Leveling: ARISE (al momento sono cinque, luce, oscurità, fuoco, acqua e vento) e va da sé che è consigliabile usare personaggi in possesso di abilità che creino una situazione di vantaggio. Tuttavia, tenete presente anche che ogni elemento, oltre a influenzare i danni diretti, ha degli effetti secondari differenti. Ad esempio, il fuoco causa delle bruciature che danneggiano nel tempo i nemici, mentre l'acqua può rallentare o immobilizzare i movimenti di un avversario.

L'Elusione Estrema Contro i nemici più ostici non farete molta strada se non avete padroneggiato la schivata Al netto dell'incidenza delle statistiche e del livello, Solo Leveling: ARISE è un action e in quanto tale, quello che vi separa tra una cocente sconfitta o il trionfare su un nemico ostico, anche ben al di sopra al proprio livello, è quello di non farsi colpire. In particolare il gioco permette di effettuare un numero limitato di scatti, che si ricaricano nel tempo, utili per spostarsi velocemente ed evitare gli attacchi, specialmente quelli ad area. Avanzando nel gioco, però, potrebbero non bastarvi a garantirvi la sopravvivenza contro gli avversari più ostici ed è qui che entra in gioco l'Elusione Estrema, una tecnica magari non immediata da padroneggiare, ma essenziale per diventare i miglior Hunter sulla piazza. Premendo il tasto dello scatto con il giusto tempismo, ovvero poco prima di essere colpiti, il vostro personaggio schiverà del tutto il colpo, diventerà invulnerabile per alcuni istanti e in determinati casi potrete attivare una Skill QTE, dando vita a un contrattacco micidiale.