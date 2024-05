Nintendo contro Sega: un colossale video confronto su tutti i giochi delle console rivali

Il video si protrae per oltre 9 ore, con gameplay in presa diretta da tantissimi giochi tratti da varie generazioni di console Nintendo e Sega poste in diretto confronto l'una con l'altra.

Un confronto molto interessante per vari aspetti

Sega vs Nintendo in una sorta di picchiaduro

Nel video trovano spazio molti giochi multipiattaforma ovviamente, che consentono un confronto più chiaro fra le diverse piattaforme e le potenzialità di ognuna, ma anche titoli di altro tipo, tra giochi non usciti ufficialmente, prototipi e altro.

Nelle fasi finali del video vengono poste in contrapposizione anche le diverse console portatili di Nintendo e Sega, oltre a confronti incrociati fra piattaforme appartenenti a generazioni diverse, soprattutto per mostrare alcuni possibili punti di contatto e differenze evidenti tra queste.

Quello che emerge in maniera evidente è che, in quel periodo storico, anche le diverse versioni di uno stesso gioco potevano risultare decisamente diverse tra una piattaforma e l'altra, ben più di come siamo abituati ora, perché spesso venivano compilate in maniera differente, risultando a tutti gli effetti in giochi diversi, per elementi estetici ma non solo.

Per chi negli anni 90 giocava già, queste 9 ore e passa di video confronto sono veramente da lacrimuccia nostalgica, ma il video può risultare interessante anche per coloro che all'epoca non erano ancora nel pieno della passione videoludica, con la possibilità di scoprire tutti insieme una grande quantità di giochi appartenenti alle decadi passate.