The Casting of Frank Stone si mostra con un video di gameplay da sette minuti

Il gameplay rivela alcune importanti differenze fra The Casting of Frank Stone e le precedenti avventure horror dello studio autore di Until Dawn: sebbene sia rimasta intatta la struttura a bivi basata su decisioni ed eventi, è stata inserita parecchia interazione in più .

Il personaggio che controlliamo in queste sequenze è Sam Green, un ufficiale di polizia che si reca presso la fabbrica di Cedar Hills , ai tempi ancora funzionante, in cerca di un bambino scomparso. La spedizione assume però ben presto connotati inquietanti e Green si rende conto che fra quelle mura ci sono parecchie insidie.

Game Informer ha pubblicato un video di gameplay di The Casting of Frank Stone della durata di sette minuti, tratto dal capitolo introduttivo della campagna del nuovo titolo di Supermassive Games, che si svolge nel 1963 e narra delle indagini che hanno portato all'individuazione del pericoloso serial killer.

Un gran bel vedere

In uscita il 3 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The Casting of Frank Stone si pone anche dal punto di vista tecnico come un progetto innovativo per il team di sviluppo inglese, che ha utilizzato per la prima volta il potente Unreal Engine 5.

I risultati sono evidenti per quanto concerne la qualità dei personaggi, delle luci e degli effetti: elementi che consentono anche al comparto narrativo di compiere un sostanziale passo in avanti rispetto al passato, andando ad arricchire l'esperienza.