Worms Armageddon: Anniversary Edition è stato classificato a Taiwan, l'annuncio è vicino?

Non ci sono stati annunci ufficiali al riguardo, ma il titolo sembrerebbe essere una riedizione di Worms Armageddon , uscito su varie piattaforme tra il 1999 e il 2000 e uno dei titoli di maggior successo nella lunga e celebre serie di strategici a turni basati sui vermi soldato, che otterrebbe in questo modo una versione speciale per il suo 25° anniversario.

Un'edizione per il 25° anniversario?

Worms Armageddon: Anniversary Edition è stato classificato per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, dunque sarebbe in arrivo su tutte le console ma non sembra esserci una classificazione della versione PC.



Non c'è una data di uscita, ma è probabile che un annuncio possa arrivare nel prossimo periodo, anche se stranamente non è comparso nel corso della Gamescom 2024, che poteva essere un palcoscenico ideale per un titolo del genere.

Sviluppato e pubblicato da Team 17, Worms Armageddon è uno strategico a turni in 2D nel quale si controlla una squadra di vermi combattenti in grado di utilizzare varie tipologie di armi e sistemi di movimento, con i quali dobbiamo eliminare altre squadre di vermi attraverso varie soluzioni, sfruttando al meglio tattiche e caratteristiche dell'equipaggiamento. La versione Anniversary è probabilmente destinata a proporre miglioramenti grafici e forse contenuti aggiuntivi, ma restiamo in attesa di eventuali conferme.