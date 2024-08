Two Point Museum: gestiamo il museo dei sogni tra reperti, gag e bambini fastidiosi

Ecco quindi che, dopo il debutto a tema sanitario, e dopo le follie universitarie di Two Point Campus, è tempo di creare il museo più pazzo del mondo . Two Point Museum non ha ancora una data d'uscita precisa, ma è stato possibile provarlo in uno stanzino della Gamescom per farsi un'idea di quelle che saranno le novità del gioco e in che modo evolve la formula del filone Two Point riuscendo comunque a differenziarsi da Hospital e Campus.

Quando decisero di riprendere lo spirito e l'eredità del classico Theme Hospital con l'ottimo Two Point Hospital del 2018, Mark Webley, Gary Carr e il resto del team di Two Point Studios sapevano già che non si sarebbero fermati al manageriale ospedaliero. L'intenzione del team inglese era quella di creare nuovi e strampalati giochi ambientati nello stesso mondo di fantasia, mettendoci a capo delle diverse attività nella Contea di Two Point.

Le novità di Two Point Museum

Iniziare una partita a Two Point Museum sarà estremamente familiare per chi ha già giocato uno o entrambi i giochi precedenti del team di sviluppo. Ci si trova davanti a una struttura vuota che pian piano ospiterà le stanze, i reperti in mostra, gli arredamenti, ma soprattutto i dipendenti e i visitatori del museo. Un banco della reception all'ingresso, qualche piantina per abbellire i corridoi, un secchio dell'immondizia qua e un distributore di drink là. La sensazione di déjà-vu cala non appena si fa caso a una novità che in Two Point Hospital non c'era.

Un museo avanzato di Two Point Museum, tra dinosauri, fossili, negozi per comprare gadget e... monoliti alieni

Fuori le mura del museo c'è una piattaforma con un elicottero, ma anziché trasportare pazienti (come in Hospital o in uno dei DLC di Campus) stavolta serve per andare a caccia di reperti da esporre. Bisogna così assumere uno specialista in spedizioni, che come un provetto Indiana Jones prenderà il volo in cerca di nuovi tesori di valore storico.

Una mappa del mondo mostra i paesi e i continenti che è possibile raggiungere partendo dalla Contea di Two Point, con nuove tappe che si sbloccheranno andando avanti nel gioco. Una volta partita la spedizione, lo specialista tornerà poco tempo dopo con un'enorme cassa che si apre con un'animazione che ricorda quella delle classiche loot box (ma per fortuna senza dover spendere un centesimo): potrebbe essere un fossile, un osso di dinosauro, o magari una forma di vita acquatica o vegetale.

La mappa del mondo in Two Point Museum: man mano si sbloccheranno nuove mete per le spedizioni del museo

Trovare ed esporre pezzi rari contribuisce ad aumentare l'appeal del museo nei confronti di nuovi visitatori, ma bisogna anche abbellire l'esposizione (magari creando una stanza o un'intera ala del museo a tema), inserire dei cartelli informativi per aumentare la conoscenza delle persone, oppure aggiungere dei cestini per le donazioni. Dopotutto, più il museo sarà sorprendente e più i visitatori saranno disposti a contribuire per supportarlo. Allo stesso tempo bisognerà assumere personale per restaurare di tanto in tanto i reperti e tenere puliti i corridoi, mentre gli addetti alla sicurezza dovranno fare gli straordinari, tra furbetti che provano a rubare le donazioni oppure bambini che vogliono giocare coi reperti.