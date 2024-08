Black Myth: Wukong e Space Marine 2 si contendono la vetta della classifica Steam

La classifica Steam vede Black Myth: Wukong e Warhammer 40.000: Space Marine 2 in lotta per il controllo della top 10, sebbene sia improbabile che lo sparatutto di Saber Interactive possa superare i numeri dell'action RPG firmato Game Science.

Un sorpasso impossibile?

Black Myth: Wukong ha venduto finora 10 milioni di copie fra PC e PS5, e si è imposto come il secondo titolo più giocato di sempre su Steam, con un picco pari a oltre 2,4 milioni di utenti contemporanei.

Un eventuale sorpasso da parte di Warhammer 40.000: Space Marine 2, in uscita il 9 settembre, appare dunque fortemente improbabile, a meno che la prodigiosa spinta di Black Myth: Wukong non si sia ormai per lo più esaurita, dopo quel lancio così clamoroso.

Quanto al resto della classifica, è possibile osservare il debutto di Call of Duty: Black Ops 6 in terza posizione fra i giochi più venduti, anche qui grazie alle sole prenotazioni, e lo stesso vale per Sid Meier's Civilization VII.

Chiudono la top 10 tre blockbuster come Grand Theft Auto V, Elden Ring e Baldur's Gate 3.