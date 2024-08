Goku da Dragon Ball arriva in Black Myth: Wukong grazie a una mod

Tra gli accompagnatori del protagonista c'è il re scimmia Sun Wukong, su cui è basato il protagonista di Black Myth: Wukong e a cui è ispirato in maniera piuttosto libera e vaga lo stesso Son Goku di Dragon Ball, dunque si può dire che entrambi siano due versioni diverse dello stesso personaggio.

Sia il videogioco che il celebre manga e anime di Akira Toriyama sono basati sullo storico romanzo Il Viaggio in Occidente, opera del XVI secolo attribuita all'erudito Wú Chéng'ēn e che racconta, in versione mitizzata, il viaggio di un monaco buddista verso l'occidente, ispirato a sua volta al personaggio storico di Xuánzàng.

Cosa hanno in comune Black Myth: Wukong e Dragon Ball? Diverse cose, a dire il vero, a partire dalla medesima ispirazione letteraria, ma ora possono condividere anche il protagonista visto che il Goku di Dragon Ball è utilizzabile nel gioco al posto del protagonista originale su PC, grazie a una mod .

Da un Re Scimmia all'altro

Per chiudere il cerchio delle citazioni e unire tra loro i due universi, norskpl ha pubblicato la mod chiamata semplicemente "Son Goku", che inserisce il personaggio di Dragon Ball all'interno di Black Myth: Wukong, giocabile al posto del protagonista originale.

Son Goku in Black Myth: Wukong

Lo stile del modello 3D non ha molto a che fare con quello generale del gioco, essendo piuttosto vicino alle rappresentazioni presenti nei giochi di Dragon Ball, che riprendendo lo stile grafico dell'anime si discostano alquanto dal realismo fantastico del gioco di Game Science, ma il contrasto fa parte della particolare esperienza offerta.

Goku può utilizzare il bastone allungabile per combattere e viaggiare con la nuvola volante, essendo elementi presenti già nel gioco, così come le animazioni corrispondono a quelle originali visto che si tratta a tutti gli effetti di una skin alternativa.

Potete trovare la mod "Son Goku" a questo indirizzo su NexusMods, seguendo le istruzioni presenti sulla pagina in questione. Si tratta di un pacchetto ovviamente non ufficiale, dunque da scaricare e applicare a proprio rischio e pericolo, anche se non dovrebbe compromettere la stabilità dei salvataggi.