Two Point Museum è stato aggiornato alla versione 2.0, con tantissime novità

Lo studio di sviluppo Two Point Studios ha pubblicato l' aggiornamento 2.0 di Two Point Museum , che aggiunge molti contenuti al gioco. Gli sviluppatori ci tengono a sottolineare che tutte le novità introdotte sono state spinte dai commenti della comunità: "questo aggiornamento è merito VOSTRO. Sì, a tutti voi, fantastici curatori, che ci avete inviato i vostri pensieri, feedback e idee, siamo qui per fare una cosa sola: accontentarvi!"

Le novità

Ma cosa è stato aggiunto a Two Point Museum? Molto in verità, visto che si parla non solo di qualche oggetto, ma anche di modifiche ai sistemi di gioco, per rendere la vita migliore ai giocatori.

Vediamo l'elenco completo di tutte le novità, come riportate dalla nota di rilascio:

23 tra pavimenti e carte da parati

2 oggetti per la Sala del personale e 14 Tratti del personale

Delle nuove opzioni di personalizzazione per la modalità Sandbox

Una nuova telecamera a 360° e la telecamera esterna ora può essere posizionata all'interno

Modifiche richieste alla qualità della vita per il personale: tratti durante l'addestramento e altro ancora!

Nuova interfaccia utente (UI) extra large (utile per Steam Deck)

Modifiche richieste alle Scoperte delle Spedizioni

Modifiche alla sicurezza ispirate dalla community

Per il resto vi ricordiamo che Two Point Museum è un gestionale in cui bisogna costruire e far prosperare dei musei, cercando di soddisfare i visitatori e andando a caccia di nuovi reperti in giro per il mondo. Ora avete anche più opzioni per diventare dei perfetti curatori museali.