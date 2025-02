Two Point Museum è disponibile per chi ha acquistato l'Explorer Edition, come ci ricorda il trailer di lancio

Se non vedete l'ora di diventare dei curatori museali, allora sappiate che Two Point Museum , l'ultima fatica di Two Point Studios, è disponibile per chiunque abbia prenotato l'Explorer Edition . Gli altri dovranno aspettare il 4 marzo per giocarci. C'è anche il classico trailer di lancio a festeggiare la lieta novella.

Reperti dal mondo

In Two Point Museum potrete prendere parte alla modalità campagna, chiamata Two Point County, e alla modalità libera, in cui potrete costruire liberamente il museo dei vostri sogni. La campagna vi porterà invece a scoprire cinque musei differenti, che dovrete far crescere aggiungendo reperti all'esposizione, creando infrastrutture, assumendo personale e scoprendo i modi migliori per motivare i visitatori a spendere soldi nella vostra attività. Dovrete anche organizzare spedizioni (necessarie per trovare dei nuovi reperti da esporre), gestire le visite guidate, creare negozi e distributori e compiere tutte quelle operazioni che sono richieste per avere un museo di successo.

Il trailer di lancio ci illustra simpaticamente tutte queste caratteristiche, facendoci vedere anche il gioco in azione, compresi alcuni dei reperti più sfiziosi. Più che altro è un filmato in computer grafica che mostra quello che possiamo aspettarci. Per avere altri dettagli, leggete la recensione di Two Point Museum, che potete acquistare per 29,99 euro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Two Point Museum è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.