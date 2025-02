Instagram mostra contenuti violenti per errore: Meta risolve il problema e si scusa

"Abbiamo corretto un errore che ha portato alcuni utenti a vedere contenuti nei loro Reels che non avrebbero dovuto essere raccomandati. Ci scusiamo per l'errore", ha dichiarato un portavoce di Meta.

Un errore nei sistemi di moderazione di Meta ha causato un'ondata di contenuti violenti nei feed Reels di Instagram, con post che mostravano immagini esplicite non adatte al pubblico. Dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti, l'azienda ha confermato di aver risolto il problema e si è scusata per l'incidente.

Meta cambia rotta: meno censura e più libertà di espressione

L'incidente arriva in un momento delicato per Meta, che di recente ha annunciato una revisione delle sue politiche di moderazione per ridurre la censura e favorire la libertà di espressione. Dal 7 gennaio 2025, la società ha implementato un nuovo approccio, riducendo l'uso di sistemi automatizzati per bloccare i contenuti e concentrandosi solo su violazioni gravi, come terrorismo, sfruttamento minorile, truffe e frodi, droghe e reati finanziari.

Le etichette AI

Per violazioni minori, Meta ha deciso di affidarsi alle segnalazioni degli utenti, anziché applicare blocchi automatici. Inoltre, la piattaforma ha ridotto la penalizzazione dei post basata su previsioni di possibili violazioni, eliminando gran parte dei depotenziamenti automatici dei contenuti.