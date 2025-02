La divisione videogiochi di Warner Bros. Discovery ha prodotto un buco enorme nel 2024

Warner Bros. Discovery ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo al quarto trimestre del 2024, conclusosi il 31 dicembre 2024. I risultati della divisione videogiochi sono disastrosi , considerando che ha prodotto un buco di 384 milioni di dollari . La situazione è così grave che è stato annunciato un piano di ristrutturazione, di cui abbiamo visto già le prime mosse, come la cancellazione di Wonder Woman e la chiusura di Monolith Productions .

Nel quarto trimestre 2024, i ricavi totali sono stati pari a 10,0 miliardi di dollari, una diminuzione dell'1% al netto degli effetti di cambio (ex-FX) rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

I ricavi da distribuzione sono aumentati del 2%, mentre i ricavi pubblicitari sono diminuiti dell'11%. I ricavi da contenuti sono rimasti relativamente invariati.

L'utile netto disponibile per Warner Bros. Discovery, Inc. è stato di (0,5) miliardi di dollari, che include 1,9 miliardi di dollari di ammortamento pre-tasse relativo all'acquisizione di beni immateriali, rivalutazione del fair value dei contenuti e spese di ristrutturazione.

L'EBITDA rettificato totale è stato di 2,7 miliardi di dollari, un aumento dell'11% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, principalmente a causa della crescita nei segmenti DTC e Studios. La liquidità generata dalle attività operative è stata di 2,7 miliardi di dollari. Il flusso di cassa disponibile è stato invece di 2,4 miliardi di dollari. Per quando riguarda invece l'intero 2024, i ricavi totali sono stati pari a 39,3 miliardi di dollari, una diminuzione del 4% al netto degli effetti di cambio (ex-FX) rispetto all'anno precedente.

I ricavi da distribuzione sono diminuiti dell'1%, poiché la crescita degli abbonati DTC globali è stata più che compensata dal continuo calo degli abbonati alla pay TV lineare nazionale e da un impatto sfavorevole dall'uscita di AT&T SportsNet.

I ricavi pubblicitari sono diminuiti del 7%, mentre i ricavi dei contenuti sono diminuiti dell'8%, a causa degli ottimi risultati di Hogwarts Legacy e Barbie nell'anno precedente, parzialmente compensata dalla concessione in sublicenza dei diritti sportivi olimpici in Europa.

L'utile netto disponibile per Warner Bros. Discovery, Inc. è stato di 11,3 miliardi di dollari, che include 7,5 miliardi di dollari di ammortamento pre-tasse relativo all'acquisizione di beni immateriali, rivalutazione del fair value dei contenuti e spese di ristrutturazione e un addebito non monetario per svalutazione dell'avviamento di 9,1 miliardi di dollari nel segmento Networks. L'EBITDA rettificato totale è stato di 9,0 miliardi di dollari, una diminuzione dell'11% rispetto all'anno precedente. La liquidità generata dalle attività operative è stata di 5,4 miliardi di dollari. L'anno si è concluso con 34,6 miliardi di dollari di debito netto.

Parlando nello specifico di videogiochi, nell'ultimo trimestre i ricavi sono diminuiti del 29%, a causa delle performance di Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1 dell'anno precedente. Le spese sul segmento sono state tagliate del 20%, a causa delle perdite di 50 milioni di dollari registrate durante il trimestre e di 384 milioni di dollari in tutto l'anno.